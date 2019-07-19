РИАМО - 19 июл. Победу в футбольном турнире «Кубок Государственной думы» одержала команда правительства Московской области, второе место заняли представители Госдумы, а третье — команда администрации президента РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Накануне в олимпийском комплексе «Лужники» прошли межведомственные соревнования по футболу, участие в которых приняли команды Госдумы, администрации президента РФ, аппарата правительства России, правительств Московской области и столицы, а также Следственного комитета РФ.

«Такие турниры имеют важное значение не только в ключе популяризации спорта и демонстрации положительного примера, но и в вопросах взаимодействия руководящих органов. Хочу поблагодарить соперников и партнеров по команде за достойную игру и поздравить сборную правительства Московской области с заслуженной победой», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Турнир «Кубок Государственной думы» проводится с 2013 года. Он уже стал спортивной традицией среди представителей органов власти. Его цель — пропаганда здорового образа жизни и создание благоприятной атмосферы для диалога между представителями органов власти.