РИАМО - 19 июл. Департамент консалтинга компании «Азбука жилья» опубликовал показатели рынка вторичного жилья в Подмосковье за первую половину 2019 года, аналитики рассмотрели 12 самых больших городов региона, расположенных в зоне десяти километров от МКАД, сообщается на сайте компании.

«На рынок вторичной жилой недвижимости Подмосковья благоприятно влияет повышение стоимости жилья в Москве, изменения в законодательстве по реализации новостроек, а также начавшееся развитие проекта Московских центральных диаметров», — сказал генеральный директор компании «Азбука жилья» Владимир Каширцев.

По его словам, за первую половину года средняя стоимость квадратного метра стала дороже на 3% и достигла 98,7 тысячи рублей. В девяти из 12 городов ближайшего Подмосковья средняя стоимость выше среднерыночного значения по области. За все полугодие объем предложения здесь составил 4,9 тысячи квартир или 308,9 тысячи квадратных метров из расчета суммарной площади квартир – на 7% больше, чем полгода назад.

Так, самое дорогостоящее жилье по-прежнему в Реутове. В среднем 1 квадратный метр здесь стоит 135,9 тысячи рублей. Самым большим среди ближайших к столице городов является и минимальный бюджет одно- и двухкомнатных квартир в этом городе. Однокомнатную квартиру в Реутове можно приобрести начиная с 4,3 миллиона рублей, а двухкомнатную – с 4,7 миллиона рублей.

Такое ценообразование объясняется тем, что город находится в непосредственной близости к МКАД, а также тем, что рядом находятся станция метро «Новокосино» и железнодорожная платформа. Такие цены будут сохраняться и в будущем: пока что в Химках и Мытищах новых станций метро не предвидится.

«Второе место стабильно в течение года занимает Красногорск, где средняя стоимость 1 квадратного метра составляет 125,4 тысячи рублей. На третьем месте по стоимости расположился город Одинцово – 119,8 тысячи рублей. По итогам первого полугодия количество городов со средней стоимостью 1 квадратного метра более 100 тысяч рублей увеличилось еще на один город – Видное», — добавляется в сообщении.

Самым дешевым городом на вторичном рынке оказалась Балашиха. Здесь один квадратный метр в среднем стоит 91,6 тысячи рублей. Однокомнатная квартира здесь также потребует наименьших затрат, по сравнению с другими городами ближайшего Подмосковья: стоимость начинается от 2,45 миллиона рублей за однокомнатную квартиру площадью 31 квадратный метр.

Двухкомнатную квартиру можно приобрести от 3,3 миллиона рублей, что также является наименьшей ценой по сравнению с остальными городами. Цены на жилье здесь остаются сравнительно невысокими из-за большого количества предлагаемых квартир и разного уровня транспортной доступности.