РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В подмосковном Подольске на федеральных трассах М-2 «Крым», А-107 ММК и других, где были аварии, заменили полотно и установили комплексы фиксации ПДД, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подольске в 2018 году выявлено 12 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, из них 9 очагов — на федеральных дорогах. Администрация города направила предложения по ликвидации очагов в ФКУ «Центравтомагистраль».

«По итогам обращения в ФКУ «Центравтомагистраль» на сегодня реализованы и планируются следующие мероприятия. На автодороге М-2 «Крым» в районе «У Сервис+» и в районе деревни Быковка, где произошло по три столкновения, ликвидировали деформацию дорожного полотна, установили щит с социальной рекламой по теме аварийности; в 2019 году планируют установить табло с информацией об изменении дорожных условий, в том числе погодных, организации движения, совершения ДТП, проведения дорожных работ и других», – говорится в сообщении.

На автодорога М-2 «Крым» в районе деревни Стрелково, помимо ремонта полотна, установили камеру фотовидеофиксации нарушений ПДД, щит с социальной рекламой по тематике аварийности. В районе «Макавто» и АЗС «Газпромнефть» сделали ремонт полотна и установили комплекс фиксации нарушений ПДД. В районе Александровки привели в порядок полотно и планируют в 2019 году установить информационное табло, а также дорожный знак 5.15.1 «Направление движения по полосам» над проезжей частью на подъезде к транспортной развязке (лево) и щита: «Внимание! Движение по крайней полосе только направо!».

На автодороге «Подъезд к ОПК «Бор» в районе «Золотого Сазана» установлен комплекс фиксации нарушений ПДД. На автодороге «А-107 ММК» в районе перекрестка Старосимферопольского шоссе в 2019 году сделают шумовые полосы на подъездах к пересечению, установят комплекс фиксации нарушений ПДД. На «А-107 ММК» в районе села Сынково в 2019 году планируется комплекс фотовидеофиксации на скорость и движение по обочине. На А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» установили комплекс видеофиксации ПДД.

На региональных дорогах в 2018 году выявлено три очага аварийности. На проспект Ленина от площади Ленина до поворота на улицу Февральскую в 2019 году запланирована установка комплекса видеофиксации ПДД. На проспекте Ленина, 1, в районе пересечения с проездом Авиаторов установлены дублирующие знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью, запланирована установка перильных ограждений в районе автосервиса.