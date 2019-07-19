РИАМО - 19 июл. В Подмосковье на 20 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье из-за порывов ветра местами до 12-17 метров в секунду с 09:00 до 21:00 20 июля.

Такой же уровень опасности погоды объявили в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Белгородской областях. В Москве предупреждение о погодной опасности не требуется.

В Московском регионе 20 июля будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь, порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. Ночью будет 11-13 градусов, днем — 19-21 градус.

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