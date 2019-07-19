РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. Жители поселка Томилино Люберец собрали порядка 200 подписей против строительства продуктового магазина на улице Гоголя, сообщила «РИАМО в Люберцах» депутат муниципалитета Ирина Астахова.

«В непосредственной близости от жилых домов №№44, 45, 54 корпус 1 и 2 на улице Гоголя в поселке Томилино неизвестные огородили территорию массивным забором. В Росреестре указано, что данный участок выделен с разрешенным использованием под магазины. Но публичные обсуждения по вопросу выделения участка под магазин не проводились. За несколько часов жители данных домов собрали около 200 подписей против строительства продуктового магазина на улице Гоголя прямо под окнами жилых домов на месте зеленого скверика», – сказала Астахова.

По ее словам, данное обращение с подписями направили в городскую прокуратуру для проверки. Также жители планируют обращаться в различные инстанции.