РИАМО - 19 июл. Инспекторы эконадзора оштрафовали двух водителей в городском округе Воскресенск за въезд на особо охраняемую природную территорию, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Нарушение зафиксировали члены дружины охраны природы биологического факультета МГУ имени Ломоносова, которые обследовали «Москворецкий пойменный заказник». Вблизи правого берега реки Нерской они обнаружили три автомобиля, водители которых отсутствовали, причем на одной машине не было государственных номеров. Исследователи сообщили об этом в Минэкологии.

«Инспекторы эконадзора начали расследование, в ходе которого удалось установить двух собственников. По косвенным данным, владельцы машин приезжали в заказник на охоту, которая на тот момент была запрещена. По итогам расследования оба нарушителя оштрафованы», — говорится в сообщении.

В границах ООПТ нельзя передвигаться на автомобилях, квадроциклах, мототехнике вне дорог общего пользования. Нарушение установленного режима или иных правил грозит штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения; на должностных лиц - от 15 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.