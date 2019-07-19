РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 июл. «Чистые» отходы из синих баков вывезли из ЖК «Опалиха О3» по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил на портале, что на контейнерной площадке в жилом комплексе несколько дней стоят переполненными синие контейнеры.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел ваше обращение по вопросу вывоза отходов в горокруге Красногорск и сообщает следующее. Вывоз отходов по адресу: Красногорск, улица Пришвина, 4 осуществлен», – ответил представитель регоператора.

Автор сообщения отметил проблему, как успешно решенную.