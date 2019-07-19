РИАМО - 19 июл. В июле-сентябре 2019 года члены подмосковного парламента проведут несколько встреч с иностранными коллегами, в ходе которых изучат опыт законодательного регулирования сферы переработки отходов и раздельного сбора мусора, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что эти темы депутаты обсудят в ходе рабочих визитов в Финляндию и Китай.

«Так, в рамках соглашения о сотрудничестве Мособлдумы и Регионального совета Уусимаа на 2018-2020 годы делегация Подмосковья примет участие в семинаре на тему «Законодательство в сфере экологии»», — говорится в сообщении.

Брынцалов напомнил, что по аналогичному поводу Мособлдума приезжала в Финляндию в конце 2017 года. Тогда комитет по экологии и природопользованию посетил три мусороперерабатывающих комплекса. Председатель Мособлдумы подчеркнул, что за плечами у финнов много обширной практики в этой сфере, и их опыт будет полезен для Подмосковья.

Кроме того, переработку мусора и его раздельный сбор парламентарии обсудят с коллегами из Китая: в рамках меморандума о дружбе и сотрудничестве между Московской областной думой и Постоянным комитетом собрания народных представителей провинции Цзянсу состоится визит делегаций парламентариев в город Нанкин.