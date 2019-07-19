РИАМО - 19 июл. В Коломенском городском округе отремонтируют порядка 80 дорог протяженностью свыше 60 километров, за ремонт 15 дорог проголосовало местное население на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Коломенском городском округе после проведения ремонтной кампании, процент муниципальных дорог, находящихся в нормативном состоянии увеличится до 56,8% – всего отремонтируют 67 участков длиной порядка 30 километров. Также асфальтобетонное покрытие заменят на 13 региональных дорогах длиной более 30 километров», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В рамках комплексного восстановления дорог рабочие заменят асфальтобетонное покрытие на территориях медучреждений, а также устроят поворотную и разгонную полосы в рамках областного проекта «Быстрые решения». На ремонтную кампанию из бюджета Подмосковья выделено порядка 715 миллионов рублей, из них около 440 миллионов – на ремонт дорог.

На сегодняшний день ремонт муниципальных дорог завершен на 75%: покрытие заменили на 50 участках, в том числе на дорогах, выбранных жителями на портале «Добродел»: проспект Парковый, проспект Колычевский, улица Калинина, 2 участок улицы Гражданская, улицы Партизан в Коломне, а также на дороге №52 в поселке Лесной. В полном объеме завершены дороги на новое кладбище и по улицам Городищенская и Пионерская – на участках уложили асфальтобетонное покрытие и нанесли разметку.

Также отремонтированы улицы, ведущие к школам, детским садам и местам отдыха: Пароходная, набережная Дмитрия Донского, Калинина, Мешкова, Малая Запрудная.

На региональный сети отремонтированы шесть участков дорог: Коломна – Озеры с 45,1 по 47,9 километр, Коломна – Озеры - Большое Карасево с 6,1 по 7,5 километр, Коломна – Акатьево – Горы – Озеры – Коломна – Озеры с 0 по 2,3 километр, Коломна – Акатьево – Горы – Озеры – Шепотьево с 0 по 1,4 километр; на участках по улице Астахова нанесена разметка. Укладка асфальтобетонного покрытия продолжается на дорогах Черкизово – Пески – Рождественка с 5,3 по 7,1 километр и Коломна – Озеры» – Запрудный с 0 по 5,5 километр.

Также в муниципалитете заменят дорожное покрытие на территориях девяти медицинских учреждений: в городе Коломна отремонтируют территории станции скорой помощи на проспекте Чкалова, женской консультации и педиатрического отделения по улице Весенняя, центральной больницы на улице Октябрьской революции и специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики на улице Речная.

Также приведут в порядок покрытие на территории Песковской поликлиники в поселке Пески, Непецинской поликлиники в поселке Радужный и селе Непецино, Федосьинской участковой больницы в селе Федосьино.

В рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа комплексно обустроят четыре дороги регионального значения: Коломна – Черкизово – Непецино – Шкинь, Дединово – Сельниково, Коломна – Малино, Коломна – Акатьево – Горы – Озеры.

На дорогах установят пять Г-образных опор, свыше 1,4 тысячи новых дорожных знаков и 47 светофоров, 11,65 километров дорожных ограждений; устроят семь пешеходных переходов, два заездных кармана, девять автобусных остановок с посадочными площадками; обустроят четыре переходно-скоростные полосы и нанесут четыре шумовые полосы; построят порядка 12 километров линий наружного освещения и 19,5 километров тротуаров.

Также на территории Коломенского округа согласно программе «Быстрые решения» устроят поворотную и разгонную полосы на пересечении М-5 «Урал» – Коломна – М-5 «Урал» (улица Октябрьской революции) и улицы Пароходная.