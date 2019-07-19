РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. В промзоне на Транспортной улице подмосковных Люберец демонтировали незаконную печь для сжигания древесных отходов, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в управление поступила информация от жителей о наличии в промзоне на Транспортной улице печей, в которых сжигали отходы. Они пожаловались не невыносимый запах. В пятницу управление совместно с полицией провело там рейд.

«Были обнаружены две бытовые печи, одна из которых использовалась для отопления банного помещения, отопление производится дровами. Вторая печь является несанкционированной, и сегодня, 19 июля, в присутствии представителей администрации была демонтирована арендатором земельного участка», – говорится в сообщении.