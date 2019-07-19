РИАМО - 19 июл. Спортсмен из Подмосковья Кирилл Беляев занял второе место в заплыве на 25 километров в рамках чемпионат мира FINA по водным видам спорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Международный турнир проходит с 12 по 28 июля в городе Кванджу в Южной Корее. Пловец из Московской области Беляев показал отличный результат в заплыве на открытой воде, преодолев 25 километров за четыре часа и 51 минуту. Он занял второе место, уступив спортсмену из Франции всего на 0,3 секунды.

«Вне всяких сомнений Кирилл Беляев наравне с другими подмосковными пловцами-марафонцами, такими, как, например, Кирилл Абросимов, является одним из сильнейших спортсменов в этой дисциплине в мире», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.