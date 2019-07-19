РИАМО - 19 июл. На территории спортивного комплекса «Воробьевы горы» в Москве проведут масштабную реконструкцию — все старые объекты разберут и построят новые трамплины, сноуборд-парк и санную трассу, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Планируется, что после реконструкции все объекты спорткомплекса «Воробьевы горы» будут иметь двойное назначение. В частности, самый большой московский трамплин обзаведется смотровой площадкой на верхнем уровне. Кроме того, будет восстановлена эскалаторная галерея, которая не работала с середины 1980-х годов. Через нее можно будет попасть на улицу Косыгина.

«Территорию спорткластера благоустроят. Оборудуют места для хранения спортинвентаря, открытые детские и спортивные площадки, раздевалки, туалеты. Комплекс обеспечат пунктами общественного питания», - говорится в сообщении.

В рамках реконструкции планируется также восстановление здания выхода галереи и благоустройство территории поблизости.

На время проведения работ спорткомплекс будет закрыт для посетителей. После реконструкции вход на территорию «Воробьевых гор» станет свободным, как и во все московские парки. Но к некоторым объектам доступ ограничат — на них будут пускать только профессиональных спортсменов.