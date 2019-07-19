РИАМО - 19 июл. На территории спортивного комплекса «Воробьевы горы» в Москве проведут масштабную реконструкцию — все старые объекты разберут и построят новые трамплины, сноуборд-парк и санную трассу, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Планируется, что после реконструкции все объекты спорткомплекса «Воробьевы горы» будут иметь двойное назначение. В частности, самый большой московский трамплин обзаведется смотровой площадкой на верхнем уровне. Кроме того, будет восстановлена эскалаторная галерея, которая не работала с середины 1980-х годов. Через нее можно будет попасть на улицу Косыгина.
В рамках реконструкции планируется также восстановление здания выхода галереи и благоустройство территории поблизости.
На время проведения работ спорткомплекс будет закрыт для посетителей. После реконструкции вход на территорию «Воробьевых гор» станет свободным, как и во все московские парки. Но к некоторым объектам доступ ограничат — на них будут пускать только профессиональных спортсменов.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии