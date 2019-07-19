РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июл. В подмосковном Красногорске за лето отремонтируют порядка 6 тысяч квадратных метров тротуаров, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В городском округе Красногорск начался ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. Всего этим летом в Красногорске отремонтируют порядка 6 тысяч квадратных метров тротуаров, гарантия на работы составит 2 года», – сказал заместитель главы администрации по транспорту, связи и дорожной деятельности Всеволод Волосевич.

Он добавил, что уже завершены работы на улице Инженерной в поселке Нахабино, на улице Дежнева в микрорайоне Опалиха и на улице Заречная в деревне Захарково. На завершающей стадии строительство тротуара у Ангеловской школы в селе Марьино.

«До 1 сентября новые и отремонтированные тротуары появятся также в проезде Островского, на улицах Белинского, Горького, Центральной в деревне Поздняково, Московской в микрорайоне Губайлово, от съезда с Новорижского шоссе до деревни Ивановское, в проезде от улицы Королева до Ильинского тупика, на улице Зверева в микрорайоне Павшинская пойма и вдоль детского сада и школы на улице Красноармейской в поселке Нахабино», – заключается в сообщении.