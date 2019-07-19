РИАМО - 19 июл. Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в поселке Красный Балтиец Можайского городского округа, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

О происшествии в доме №12 по улице Дачная сообщили в 9:28 утра в пятницу, полностью возгорание потушили в 10:20.

«Привлекаемые силы и средства: 2 единицы техники, 7 человек», — говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по Московской области призвало граждан при возгорании не поддаваться панике. Также специалисты порекомендовали соблюдать правила пожарной безопасности и в случае необходимости обращаться в управление по телефону доверия 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного 101.

Всего за минувшие сутки на территории Московской области произошло 36 пожаров. На их ликвидацию выезжали 90 единиц техники и 315 человек.