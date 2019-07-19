РИАМО - 19 июл. В городе Одинцово раскрыли кражу рыболовных принадлежностей и инструментов, общая сумма составила 30 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Местный житель сообщил в отделение полиции, что из его гаража на улице Молодежная пропали инструменты для ловли рыбы.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 34-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Следствие МУ МВД возбудило в отношении подозреваемого уголовное дело по статье 158 УК Российской Федерации – «Кража». За правонарушения, описанные в этой статье, грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на 10 лет. Злоумышленника арестовали.