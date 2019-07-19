РИАМО - 19 июл. В подмосковном Домодедове вынесли приговор в отношении организованной группы мошенников-экстрасенсов, которые продали пенсионерам «обереги» от порчи и всех болезней на общую сумму более 19 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД России.

«Домодедовский городской суд признал семь участников организованной группы виновными в мошенничестве. Предварительным следствием установлено, что <…> злоумышленники, используя эфирное время на одном из местных телеканалов, распространяли информацию об услугах экстрасенсов, где был указан контактный телефон», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Когда потерпевшие звонили по указанному номеру, мошенники обещали за вознаграждение отправить по месту их жительства некий амулет, который должен избавить от любых недугов, порчи и сглаза, а также оберегать всех членов семьи. Обманутые граждане перечисляли денежные средства на счета банковских карт правонарушителей, а взамен получали по почте сувенирные медальоны, которые никакой ценности не представляли.

«По фактам совершенных преступлений на территории Московской области следственными органами МВД России возбуждено 30 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество – ред.). В результате крупномасштабной операции сотрудниками полиции все участники группы задержаны в различных регионах Российской Федерации», - добавила Волк.

Потерпевшими от действий мошенников признали 30 человек, большая часть из которых пенсионеры. Общий материальный ущерб превысил 19 миллионов рублей.

«Двум подсудимым судом назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 4 лет 10 месяцев до 6 лет, остальным мера наказания в виде лишения свободы судом определена условно. Приговор вступил в законную силу», - заключила Волк.