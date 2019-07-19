РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В подмосковном Подольске 16 педагогов подготовили выпускников, получивших максимальный балл на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), трое из них подготовили по два стобалльника каждый, им вручат денежные премии, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В комитете по образованию администрации Подольска подвели итоги 2018-2019 учебного года. Названы 16 учителей, подготовивших выпускников, получивших на ЕГЭ 100 баллов. В этом году в Московской области учителя, подготовившие стобалльников, получат премию в размере 100 тысяч рублей. Если учитель выпустил несколько стобалльников, он получит премию за каждого», – говорится в сообщении.

По два стобалльника подготовили Людмила Афонина (русский язык, Лицей №26), Оксана Воронина (русский язык, школа №18), Людмила Зуева (русский язык, Гимназия имени Подольских курсантов), Ольга Тринц (русский язык, литература, Гимназия №4.

По одному стобалльнику Ольга Боднар (литература, Лицей №5); Ольга Быкова (литература, Лицей №23); Светлана Воробьева (химия, Лицей №1 поселка Львовский); Марина Еделькина (русский язык, Лицей №1); Людмила Зуева (русский язык, Гимназия имени Подольских курсантов); Наталья Мальгина (русский язык, школа №30); Александр Марковин (математика, Лицей №26); Анжела Митрофанская (русский язык, школа №35); Светлана Орлова (математика, Лицей №23); Елена Попова (русский язык, частный лицей «ЭКУС»); Ирина Сергеева (русский язык, Гимназия №7); Мансур Хайруллин (химия, Лицей №1); Валентина Шамчикова (литература, Гимназия №7).