РИАМО - 19 июл. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов проведет очередную встречу с представителями бизнеса, она состоится 31 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Тридцать первого июля 2019 года в 11:00 руководство Московской области организовывает очередное совещание с представителями бизнеса. Место проведения: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, здание дома правительства Московской области, зал приемов, минус первый этаж», - говорится в сообщении.

Регистрация на участие в мероприятии доступна по ссылке. Регистрация заканчивается 25 июля в 16:00.

Трансляция встречи будет организована на официальном сайте правительства Московской области.