РИАМО - 19 июл. Московских автомобилистов попросили быть внимательными при оплате парковки, а также при погашении штрафов, водители часто путают госномер машины и номера парковочных зон, сообщается на сайте «Московского паркинга».

«Среди наиболее распространенных ошибок: неправильный госномер автомобиля, ошибка в номере парковочной зоны, либо парковка оплачена, но по истечении предназначенных для этого 5 минут. Также некоторые автомобилисты по ошибке занимают парковочные места, предназначенные для грузовиков или автобусов», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют проверять введенную при оплате информацию, а также следовать указаниям дорожных знаков и обращать внимание на информационные щиты, расположенные на платных парковках.

Ранее в новом приложении «Парковки Москвы NEW» появилась функция, позволяющая скорректировать неправильно введенный госномер автомобиля, номер парковочной зоны или продлить истекшую парковку. Любые изменения можно внести до конца текущих суток.

«Кроме того, обращаем внимание автомобилистов, что штрафы, выписанные за неоплату парковки в городе Москве, оплачиваются в полном объеме, так как штраф за неоплату парковки установлен статьей 8.14 КоАП Москвы и на него не распространяется положение КоАП РФ о скидке», — напоминается в сообщении.

Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 (3210 с мобильного).