РИАМО - 19 июл. У трех развязок на МКАД, которые в данные момент реконструируют, появится восемь искусственных сооружений, также все строящиеся съезды оборудуют шумозащитными экранами и пешеходными переходами, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

«В настоящий момент ведется реконструкция трех развязок на МКАД. Это развязки на пересечении с Волоколамским шоссе, с Бесединским шоссе и с улицей Генерала Дорохова. В ходе работ на этих объектах возводятся <…> семь эстакад и тоннель возле улицы Генерала Дорохова на левоповоротном съезде с внутренней стороны МКАД на Торговую улицу», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Помимо этого, по словам заместителя мэра, ведется реконструкция двух путепроводов общей протяженностью в 220 метров и одной эстакады протяженностью 90 метров.

«Общая протяженность строящихся эстакад составляет более двух километров, длина тоннеля – 404 метра», – добавил глава строительного комплекса.

Как ранее сообщал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, сейчас готовятся проектные решения по строительству дороги нового Щелковского шоссе, которую позже интегрируют в развязку на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.

В Москве с 2011 года реконструировали 14 развязок на МКАД, по трем ведутся работы в настоящее время, еще четыре на данный момент проектируют.