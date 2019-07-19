РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июл. Троица красноухих черепах живет в фонтане в детском городке «Сказочный» в подмосковном Красногорске, сообщил «РИАМО в Красногорске» заведующий парком Андрей Концевой.

«К нам обратилась женщина, сказала, что не знает, куда деть черепах, которым не может обеспечить должный уход. Я посоветовался с аквариумистами, они сказали, что наш фонтан вполне подойдет для этих животных – большой объем воды, есть камни, на которые черепахи могут вылезти. К тому же, им хватает естественного корма – попадающих в воду мошек. Детям такое удовольствие доставляет смотреть на них!» – сказал Концевой.

Он отметил, что изначально жительница города принесла двух черепах. Однако, вскоре появилась еще одна. Видимо, подбросил кто-то из посетителей.

Это не единственная живность в фонтане. В 2018 году, после очистки и ремонта фонтана, туда запустили карасей.

«Буквально через 2–3 дня нам привезут красных золотых рыбок и комет», – добавил Концевой.

На зиму черепах и рыб заберут аквариумисты, работающие на территории парка, а следующим летом вновь выпустят в фонтан.