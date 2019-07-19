РИАМО - 19 июл. Загрязнение асфальтового покрытия в дождь происходит в разы интенсивнее, поэтому дорожники столицы продолжают проводить промывку столичных дорог и в дождливую погоду, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги».

Так, во время выпадения осадков на дорогах Москвы работают более 650 единиц поливомоечной и тротуароуборочной техники ГБУ «Автомобильные дороги». Асфальт имеет пористую структуру, поэтому мойка дорог в дождь позволяет тщательно удалять грязь из пор.

«Уборка проходит в два этапа: колонна поливомоечной техники, двигающаяся уступом начиная с крайней левой полосы, смывает направленной струей воды в лотковую зону (территория дороги вдоль бордюрного камня) весь бытовой мусор, песок, листья и грязь. Следом за колонной поливомоечной техники идут подметально-уборочные машины, которые при помощи пылесосов очищают лотковую зону», - говорится в сообщении.

Согласно регламенту, при устойчивых положительных температурах воздуха промывку улиц и дорог проводят два раза в день.