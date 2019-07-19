РИАМО – 19 июл. На Машиностроительном заводе (ПАО «МСЗ») в подмосковной Электростали успешно завершился наблюдательный аудит корпоративной интегрированной системы менеджмента (КИСМ) на соответствие требованиям международных стандартов, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Аудит проводился представителями органа по сертификации TÜV THÜRINGEN. В ходе аудита КИСМ были рассмотрены вопросы функционирования систем менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента охраны здоровья и безопасности труда и энергоменеджмента. Также состоялось посещение цехов - изготовителей продукции, лабораторий, отделов и складских помещений.

«Проведенная проверка показала, что корпоративная интегрированная система менеджмента отвечает требованиям международных стандартов. Аудит прошел конструктивно, программа была выполнена в полном объеме», – сказала начальник отдела систем менеджмента качества и экологии ПАО «МСЗ» Светлана Левченко.

Машиностроительный завод входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ».