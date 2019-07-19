РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. В подмосковных Люберцах полиция пресекла попытку свалить строительный мусор на Транспортной улице, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

«Сегодня утром (19 июля – ред.) на территории промзоны на улице Транспортной городского округа Люберцы сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» задержали четыре грузовика со строительными отходами. Была пресечена попытка выгрузки строительного мусора», – говорится в сообщении.

Водителей задержали. В отношении виновного проводят административное расследование.