РИАМО - 19 июл. Тематическая акция «День отдыха» пойдет в предстоящее воскресенье, 21 июля, на территории демонстрационного павильона Московских центральных диаметров, на нее приглашаются все желающие, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В этот день здесь появится специальная зеленая лаундж-зона с растениями и удобными пуфами. Посетители смогут отдохнуть от городской суеты, расслабиться, пообщаться друг с другом или посидеть в соцсетях. <…> Также все желающие смогут поиграть в игровую приставку и настольные игры», – говорится в сообщении.

В программе мероприятия также есть познавательная и полезная лекция. В 13:00 главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, главный врач КДП №121 расскажет о том правильно отдыхать в мегаполисе и о том, как научиться высыпаться. Зарегистрироваться на лекцию можно по ссылке.

Также на «Дне отдыха» выступит участник проекта «Музыка в метро» Илья Цыба. Он исполнит на необычном инструменте ханг легкую и медитативную музыку.

Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров находится на площади у Киевского вокзала. Он работает с 09:00 до 21:00. Вход свободный. Здесь можно узнать о маршрутах диаметров, сроках их запуска и способах оплаты проезда, а также посмотреть на главный выставочный экспонат – полноразмерный макет поезда «Иволга».