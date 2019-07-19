РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. Жителей подмосковных Люберец призвали не хранить на чердаках и в подвалах горючие жидкости из-за угрозы возникновения пожара, говорится в сообщении отдела надзорной деятельности по Люберецкому району ГУ МЧС России по Московской области.

«Граждане! Чтобы не было в вашем доме, квартире пожара, не допускайте хранения в подвалах и чердаках горючих жидкостей и материалов, различного бытового хлама, мебели, бумаги. Также не применяйте электропредохранители не заводского изготовления, самодельных абажуров, осветительных электроламп и электронагревательных приборов кустарного производства», – говорится в сообщении.

Также жителей попросили аккуратно обращаться с огнем, не давать детям играть со спичками, и не оставлять включенные электрические и газовые бытовые приборы без присмотра.

Ранее в строении на улице Трудкоммуны в горокруге Дзержинский произошел пожар, в ходе тушения которого обнаружили труп женщины. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.