10 правил автостопа: лайфхаки опытных путешественников

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Составив маршрут, необходимо продумать, где вы будете ночевать: понадобиться ли палатка и спальник, или вы будете останавливаться в хостелах или каучсерфить. От этого зависит и снаряжение, и количество денег, которые вы возьмете с собой.

Опытные автостопщики советуют брать с собой палатку, пенку, много воды и сухие пайки типа «доширака» для непредвиденных случаев.

Например, вы можете простоять несколько часов на трассе, а никто так и не остановился, рядом нет ни магазина, ни населенного пункта.

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