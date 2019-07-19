10 правил автостопа: лайфхаки опытных путешественников

Планирование маршрута
Прежде чем отправиться в путешествие, нужно начать с маршрута. Для этого лучше всего скачать карту автомобильных дорог этого года намеченной местности и посмотреть, какие населенные пункты встречаются по пути, будут ли по пути заправки или супермаркеты, есть ли леса, каких животных можно там встретить, сколько километров займет путь.
Что брать с собой
Составив маршрут, необходимо продумать, где вы будете ночевать: понадобиться ли палатка и спальник, или вы будете останавливаться в хостелах или каучсерфить. От этого зависит и снаряжение, и количество денег, которые вы возьмете с собой.
Например, вы можете простоять несколько часов на трассе, а никто так и не остановился, рядом нет ни магазина, ни населенного пункта.
Правило «20 минут»
Чтобы найти место для автостопа, важно оценить не только свое положение, но и то, будет ли водителю удобно остановиться именно здесь. Опытные путешественники говорят, что лучшее место – через 100-200 метров после подъема с широкой обочиной. Тут водитель сбросит скорость и вас увидит. Если никто не останавливается больше 20 минут, то место лучше поменять, так как оно «заколдовано злыми феями автостопа».
Если никто не хочет останавливаться, или на трассе вообще нет ни одной машины, стоперы прибегают к таким способам, как визуализация – вплоть до марки машины и образа водителя. По крайней мере, это поможет скоротать время.
«Встречают по одежке»
Собираясь в путешествие автостопом, помните про популярную пословицу о том, что «встречают по одежке». Первое впечатление – самое сильное. Для автостопа подойдет простая и удобная одежда, желательно из натуральных тканей, которую после путешествия будет не жалко выкинуть. Девушкам лучше отказаться от слишком вызывающей одежды. То, что удобно носить в жаркое время в городе – короткие шорты и юбки – могут быть совсем неуместными на дороге и спровоцировать нежелательное поведение водителей. Одежда ярких цветов отлично подойдет для голосующего автостопера, а если ночью на вас будут светоотражающие элементы, то вы привлечете больше внимания и будете заметны в темноте.
Выучите фразу «Денег нет»
Чтобы избежать неприятной ситуации с водителем, важно в самом начале разговора акцентировать внимание на то, что денег у вас нет. Тогда водитель понимает, что вас подвозит по доброте душевной и решает для себя, удобно ли ему это и хочется ли быть добрым именно сейчас. Если вы путешествуете не по России, но нужно выучить фразу «денег нет» на местном языке.
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Поговорите с водителем
Автостоп – это история не про халяву. На самом деле, плата предусмотрена, но она нематериальная. Важно понимать, что водитель, который везет вас, ничем вам не обязан. Скорее всего, он решил вас подвезти, потому что у него хорошее настроение, и ему хотелось бы скрасить одинокую дорогу. Так помогите ему в этом! Будьте добродушными, идите на контакт и общайтесь. Несколько случаев из жизни, пара шуток, и разговор завязался. Опытные автостоперы говорят, что в таких разговорах лучше узнаешь себя и окружающий мир. В дороге часто встречаются люди с уникальными историями, которые захочется запомнить и пересказать другим.
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Будьте вежливыми
Как говорил один писатель, имя которого осталось в веках: «По части учтивости лучше пересолить, чем недосолить». И в случае автостопа это правило от Мигеля де Сервантеса работает на путешественника. Соблюдайте самые простые правила. Хотите закурить? Спросите разрешения у водителя. Вам не нравится музыка? Придется немного потерпеть, потому что вас пустили в чужое пространство, и вы всего лишь гость. Не нравится стиль вождения? И в этом случае свое мнение лучше оставить при себе. В разговоре постарайтесь избегать самых острых тем: политики, религии, денег и лучше не вступать в спор.
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Дают – надо брать
По рассказам автостоперов, на дороге можно встретить душевных людей, которые готовы тебя угостить, дать что-то из вещей или даже небольшую сумму денег. Не стоит отказываться от предложенной помощи или услуги, потому что это наверняка пригодится в пути. А вот распивать алкогольные напитки со случайными попутчиками точно не стоит.
Безопасность
Опытные автостоперы говорят, что у взрослого, адекватного и трезвого человека на дороге вряд ли будут какие-то опасности или неприятные ситуации. Девушки советуют ездить компанией, а также захватить с собой баллончик – просто для собственного спокойствия. А если очень страшно, то лучше не ездить автостопом.
Сохраняйте оптимизм
Важно быть в хорошем настроении даже тогда, когда вы стоите на трассе несколько часов под проливным дождем. Доверяйте своей интуиции и надейтесь на лучшее. Еще одно важное правило – если в группе или с вашим партнером по автостопу наметился скандал, то лучше его решить до момента очередного автостопа. А иначе – испорченный отпуск и плохие вспоминания.
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