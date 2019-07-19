РИАМО - 19 июл. Совет ветеранов Бутырского района получил от города два новых помещения, там будут проводить встречи с населением, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Два помещения находятся на первом этаже жилого дома на улице Гончарова, 17, корпус 4. Они имеют отдельный вход.

«Департамент городского имущества оказывает своевременную поддержку ветеранским организациям, нуждающимся в помещениях. Так, совету ветеранов Бутырского района были подобраны городские объекты, исходя из нужд организации. Теперь у совета ветеранов имеются все условия, необходимые для размещения районного аппарата и проведения встреч с населением», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Председатель совета ветеранов Бутырского района Сергей Ильяшенко отметил, что у совета теперь есть новый стимул работать с большей отдачей для членов организации и жителей района. Сейчас ведутся подготовительные работы для дальнейшего ремонта, и к концу этого года офис разместят на городских площадях.