РИАМО - 19 июл. Четыреста детей, среди которых дети из детских домов, дети-инвалиды и дети из многодетных семей, посетили Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, где проходит первый чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Данную историю мы проводим впервые. В течение последних 8 лет мы ведем проект «Открытые репетиции», в рамках которого дети Подмосковья приезжают к нам на благотворительные концерты. 12 июня, когда мы чествовали сборную по художественной гимнастике в Большом зале консерватории, появилась инициатива главного тренера сборной России Ирины Винер, которую мы реализовали вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, - пригласить детей из детских домов, детей-инвалидов, детей из многодетных семей в Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой», - сказал советник ректора Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Михаил Юдин.

В пятницу 400 детей Подмосковья смогли посетить праздник спорта, который подарили лучшие гимнастки со всего мира.

С 19 по 21 июля в Москве проходит первый в истории вида спорта чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок. Юные участницы поборются за первенство как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.