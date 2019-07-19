РИАМО – 19 июл. Архитекторы Валерий Лизунов и Анжела Моисеева из бюро Archpoint совместно с коллегой из бюро «Архитекторы А.Р.Е.А.Л.» Саидом Джабраиловым разработали проект храма священномученика Игнатия Богоносца, который планируется возвести на Верейской улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Храм обещают построить с учетом современных архитектурных решений — он будет отличаться лаконичностью и минимализмом. Проект сооружения уже одобрили в Московской патриархии и Москомархитектуре.

«В России настороженно относятся к современным архитектурным решениям в плане строительства храмов, и то, что этот проект появился, – маленькое чудо. Архитекторы сумели сохранить все традиционные для храмового зодчества элементы, добавив новаторские детали», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В основе проекта нового храма лежит традиционная для религиозных сооружений крестово-купольная система. При этом, купол плавно переходит в барабан, а затем в стены сводов, которые немного наклонены внутрь здания. Таким образом образуется единая сложная архитектурная форма. Интересной особенностью сооружения станет стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины реки Сетунь.

Инициатором проекта выступил сам настоятель храма иеромонах Иона. Разработчики проекта вдохновлялись архитектурой церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде, построенной в XIV веке.

Храм на Верейской улице в Москве будет представлен на международном конкурсе религиозной архитектуры Faith & Form Awards.