РИАМО - 19 июл. Большой творческий концерт «Новые имена» в поддержку одноименного межрегионального благотворительного фонда, занимающемуся поиском, отбором и поддержкой молодых талантов, пройдет 23 июля в Воскресенском Ново-Иерусалимском мужском монастыре в городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В скором времени в Истре откроется летняя школа Фонда «Новые имена». В честь этого даст свой концерт народный артист России, лауреат Государственной премии, пианист-виртуоз Денис Мацуев.

«Школа открывается на Истре, и в качестве подарка жителям Подмосковья и первым ученикам школы Мацуев впервые сыграет концерт open air прямо у стен древней обители. Такой старт нашего начинания будет значимым и символичным», – сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

В рамках благотворительного концерта Денис Мацуев исполнит самые известные композиции великих русских классиков, а также произведения собственного сочинения.

Как уточняется на сайте администрации городского округа, сбор гостей пройдет 23 июля в 18:00, начало концерта в 19:00. Вход свободный.