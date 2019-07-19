РИАМО - 19 июл. С 20 по 22 июля текущего года в районах Филевский парк и Дорогомилово на западе Москвы будет ограничено движение автотранспорта, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Это связано с проведением реконструкции на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская» - здесь также будет приостановлено движение поездов.

«Будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. <…> Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала», – говорится в сообщении.

Также будет введен запрет на остановку и стоянку на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко), набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар), участке улицы Барклая (от улицы Большая Филевская до улицы Сеславинская) и на разворотной площадке в районе дома №2 по улице Новозаводская.

Также водителям запретят поворачивать направо с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала. Попасть на площадь Киевского вокзала можно будет только при движении от Бережковской набережной.

Более подробно ознакомиться со всеми вводимыми ограничениями можно на Едином транспортном портале.