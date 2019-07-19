РИАМО - 19 июл. Москвичи потребовали от руководства столичной подземки изменить текст аудиообъявлений в вагонах с призывом уступать места всем без исключения женщинам, поскольку посчитали это дискриминацией мужчин и оскорблением самих женщин.
Соответствующая петиция, набравшая уже около 700 подписей, опубликована на сайте change.org. Никита Орлов, автор обращения, обратил внимание, что в этом году на Сокольнической линии изменились аудиообъявления, транслируемые в вагонах. Если раньше в метро призывали уступать места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам, то в новой редакции слово «беременным» из текста исчезло - таким образом пассажиров просят уступать места женщинам вообще.
«Мы считаем подобный текст сексизмом и дискриминацией, так как таким образом комфорт мужчин поставлен ниже женского, а женщины фактически находятся в одном ряду с инвалидами, им приписывается неполноценность и нужда в мужском покровительстве», - говорится в тексте петиции.
Автор петиции считает, что дискриминация по половому признаку неприемлема для цивилизованного общества и для города, который позиционируют как современный и европейский.
Орлов также отметил, что такое «общепринятое правило поведения», как предоставление сидячего места любой женщине, потому что она женщина, морально устарело, поэтому не соблюдается и соблюдаться не будет.
«С просьбой либо требованием уступать места (всем) женщинам не соглашается значимая доля как мужчин, так и самих женщин. Подобное правило не способствует ничему, кроме разжигания социальных конфликтов и нагнетания социальной напряженности», - уверен автор.
Поэтому он требует от метрополитена вернуть слово «беременным» перед словом «женщинам» в аудиообъявлениях. Это, добавил Орлов, избавит многих пассажиров от раздражения и повысит уровень доверия к столичной подземке.
В заключение автор петиции подчеркнул, что не против того, чтобы уступать место тем, кому это действительно нужно, однако против неравного и несправедливого отношения к пассажирам.
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Фанат метро
Ваша жизнь летит на большой скорости: кофе на ходу, еда на вынос, работа допоздна и фитнес по ночам. Вы нетерпеливы, любите безумный ритм жизни мегаполиса и понимаете, что только московский метрополитен соответствует вашей личной скорости. Жаль, что он не работает круглосуточно! Поэтому иногда вы вынуждены пересаживаться на такси. Вы обожаете новые поезда «Москва» и всегда используете возможность зарядить смартфон и посмотреть новости в вагоне. Толпа людей в часы пик вас не смущает, вы чувствуете себя в ней, как рыба в воде, и у вас всегда самый последний выпуск карты «Тройка». Даже новая навигация метро вас не бесит, ведь вы знаете подземку наизусть. А еще вы обрадовались открытию МЦК, ведь теперь еще удобнее добираться до нужного места. Жаль, что вы так и не прокатились по полному кругу – ведь вам всегда не хватает времени!
Вы из тех, кто даже в булочную ездит на такси! Вы передвигаетесь по городу исключительно на личном авто или каршеринге. И предпочтете два часа простоять в пробке, чем толкаться в общественном транспорте. К тому же, в пробке можно столько всего успеть сделать! На вашем смартфоне, скорее всего, несколько приложений такси, и вы знаете, какое выгоднее вызывать. Пусть вы опаздываете на работу, зато с комфортом. Вы не дышите спертым воздухом вагона метро или автобуса, можете перемещаться по городу налегке и позволить себе обувь на шпильке. Чтобы не слишком часто попадать в дорожный коллапс, вы успели выучить пути объезда и просто стараетесь избегать часа пик, когда карта «Яндес.Пробок» полностью красная.
Электробус, велосипед, самокат – вот ваш любимый транспорт. Вы никуда не торопитесь, хоть и живете в столице. Вы давно практикуете раздельный сбор мусора, ездите на самокате и знаете все точки Московского велопроката. Вам достаточно пары хлопковых футболок на лето, а вопросы экологии волнуют вас больше, чем опоздание на работу. Вы не используете пластиковые пакеты и радовались больше всех, когда в столице появились электробусы, которые не портят городской воздух, хоть и едут медленнее обычных автобусов и останавливаются на полпути. Вы также с удовольствием катаетесь на МЦК и новых электричках, где есть кондиционер и удобные держатели для велосипедов, и с нетерпением ждете открытия МЦД.
Возможно, вы из тех счастливчиков, которые живут в центре и в основном перемещаются на автобусах и троллейбусах. Ведь до работы, учебы или парка вам – рукой подать. Либо вы живете в спальном районе и очень редко выбираетесь в центр. Вы – баловень судьбы, которому не нужно париться в душном вагоне метро в час пик и стоять на платформе в ожидании электрички. Ваше любимое приложение – «Московский транспорт», а приложением для такси вы пользуетесь только тогда, когда нужно ехать в аэропорт. А если вы возвращаетесь домой поздно, то с удовольствием прокатитесь на ночном автобусе. Вы очень обрадовались «выделенкам» и отмене турникетов и стали еще реже спускаться в метро. Тем более, в последнее время метро стоит гораздо чаще, чем троллейбусы.
Вы – неисправимый романтик и немного консерватор. Это про вас советский хит «Последняя электричка». Действительно, в рельсовом транспорте – своя романтика, которая вдохновила многих, среди которых Венедикт Ерофеев, воспевший горьковские электрички, и Михаил Булгаков, прославивший московский трамвай. Вы строите свои маршруты так, чтобы проехать на трамвае, а возможно, живете в одном из старых районов Москвы, где сохранился это вид транспорта. Вы в восторге от новых «Витязей», но не прочь потрястись на старом трамвайчике, которые еще ходят на «Чистых прудах» и «Бауманской». Конечно, иногда вы спускаетесь в метро или вызываете такси, но лишь в случае крайней необходимости. А если едете за город, то предпочтете электричку, где можно почитать книгу, послушать бродячих музыкантов или просто посмотреть в окно. Вы уверены, что теснота в вагоне в дачный сезон лучше, чем многочасовые пробки, поэтому у вас всегда куплен абонемент «Большая Москва». Еще вы что-то слышали про МЦД, хотя и не очень любите все новое.
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