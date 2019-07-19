РИАМО - 19 июл. Москвичи потребовали от руководства столичной подземки изменить текст аудиообъявлений в вагонах с призывом уступать места всем без исключения женщинам, поскольку посчитали это дискриминацией мужчин и оскорблением самих женщин.

Соответствующая петиция, набравшая уже около 700 подписей, опубликована на сайте change.org. Никита Орлов, автор обращения, обратил внимание, что в этом году на Сокольнической линии изменились аудиообъявления, транслируемые в вагонах. Если раньше в метро призывали уступать места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам, то в новой редакции слово «беременным» из текста исчезло - таким образом пассажиров просят уступать места женщинам вообще.

«Мы считаем подобный текст сексизмом и дискриминацией, так как таким образом комфорт мужчин поставлен ниже женского, а женщины фактически находятся в одном ряду с инвалидами, им приписывается неполноценность и нужда в мужском покровительстве», - говорится в тексте петиции.

Автор петиции считает, что дискриминация по половому признаку неприемлема для цивилизованного общества и для города, который позиционируют как современный и европейский.

Орлов также отметил, что такое «общепринятое правило поведения», как предоставление сидячего места любой женщине, потому что она женщина, морально устарело, поэтому не соблюдается и соблюдаться не будет.

«С просьбой либо требованием уступать места (всем) женщинам не соглашается значимая доля как мужчин, так и самих женщин. Подобное правило не способствует ничему, кроме разжигания социальных конфликтов и нагнетания социальной напряженности», - уверен автор.

Поэтому он требует от метрополитена вернуть слово «беременным» перед словом «женщинам» в аудиообъявлениях. Это, добавил Орлов, избавит многих пассажиров от раздражения и повысит уровень доверия к столичной подземке.

В заключение автор петиции подчеркнул, что не против того, чтобы уступать место тем, кому это действительно нужно, однако против неравного и несправедливого отношения к пассажирам.

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