РИАМО - 19 июл. До конца года в России создадут памятку о последовательности действий при появлении запаха газа, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

В пятницу в Москве проходит всероссийская конференция «Организационно-правовые аспекты контроля за эксплуатацией газового оборудования в жилых и многоквартирных домах».

«Мы планируем сделать рекомендательную памятку для всех граждан о том, что нужно делать, когда чувствуешь запах газа. <…> Надеюсь, до конца года ее сделаем», – сказал Егоров.

Он добавил, что в стране необходимо восстановить работу по информированию населения о том, как правильно обращаться с газовыми приборами и как действовать при появлении запаха газа.

Егоров также отметил необходимость повышения грамотности населения в части потребления ресурсов.