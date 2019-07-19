РИАМО - 19 июл. Пожарные потушили возгорание в частном доме в городском округе Клин, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 23:25 18 июля поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Клин, деревня Жестоки.

«В 07:35 – ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет. К тушению возгорания привлекли три единицы техники и 11 человек», – говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки на территории Московской области произошло 36 пожаров. На их ликвидацию выезжали 90 единиц техники и 315 человек.