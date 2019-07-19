РИАМО - 19 июл. С 2010 года в Москве реконструировали 1,5 тысячи километров газовых сетей, также установлено около 700 различных крановых узлов с автоматизированной системой дистанционного управления, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«С 2010 по 2018 год проведены работы по реконструкции 1,5 тысяч километров газовых сетей. В рамках комплекса мероприятий по цифровизации газового хозяйства установлены около 700 различных крановых узлов с автоматизированной системой дистанционного управления. Технологические процессы на всех реконструированных ГРП полностью оцифрованы и автоматизированы», — сказал Бирюков.

Он добавил, что впервые в системе городского хозяйства создано аварийно-спасательное формирование с квалифицированными специалистами, имеющими право вести газоопасные работы в загазованных помещениях.

«Мосгаз впервые в системе городского хозяйства создал аварийно-спасательный формирование, где на постоянном дежурстве находятся аттестованные и квалифицированные спасатели с исключительным правом ведения газоопасных работ в загазованной среде. В составе управления ежедневно дежурят 20 бригад и более 50 единиц различной специализированной техники. В течение года специалисты этого подразделения обрабатывают около 40 тысяч заявок», — добавил Бирюков.