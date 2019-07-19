РИАМО - 19 июл. На территории парка Горького 20 июля состоится грандиозная битва тортов, шоу приурочено к Международному дню торта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Шоу пройдет на Пушкинской набережной с 12:00 до 17:00. Всем участникам выдадут специальные защитные комбинезоны, а в качестве снарядов будут использоваться кондитерские изделия», – говорится в сообщении.

Победителями станут самые ловкие бойцы, сумевшие увернуться от наибольшего количества бросков. Призеры состязания получат памятные подарки от парка. Вход на мероприятие бесплатный для всех желающих.

Музыкальным сопровождением праздника станут зажигательные диджей-сеты Александра Нуждина.

Международный день торта (International Cake Day) впервые появился в 2011 году. Страны, принявшие активное участие в первом праздновании Дня торта, стали основоположниками международного праздника – это Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль, США.

20 июля по всему миру проходят кондитерские выставки, ярмарки кулинаров, кондитерские шоу, флешмобы и мастер-классы. Яркий и в прямом смысле слова сладкий праздник получает широкое освещение в СМИ и социальных сетях.