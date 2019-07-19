РИАМО - 19 июл. Международный день шахмат впервые отметят 21 июля на ВДНХ бесплатными уроками, мастер-классом по созданию значков и занятием по графическому дизайну, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На ВДНХ впервые отметят Международный день шахмат. В честь праздника 21 июля шахматный клуб подготовил бесплатную программу», – говорится в сообщении.

В 12:00 стартует урок по игре в шахматы для детей и их родителей. Обладатель звания Arena International Master Международной шахматной федерации Роман Акимушкин расскажет участникам о тактиках ведения игры, разновидностях поединков и различных способах предугадать стратегию соперника.

Все желающие с 14:00 до 15:00 смогут принять участие в мастер-классе по созданию значков в виде объемных шахматных фигурок слона, короля или коня. В честь юбилея выставки гостям предложат сделать значок «ВДНХ-80».

В 16:00 начнется занятие по графическому дизайну «Льюис Кэрролл и шахматы». За два часа его участники освоят азы работы с графическими техниками и материалами под руководством выпускников Московской художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова, членов Союза художников.

Кроме того, на площадке около клуба весь день будут стоять большие шахматы, в которые будет интересно сыграть как взрослым, так и детям. Вход на все мероприятия свободный.

В этом году ВДНХ исполняется 80 лет. В честь юбилея до конца года на выставке пройдет более 100 праздничных мероприятий.