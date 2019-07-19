РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июл. Сотрудники ГИБДД в Королеве проверят автобусы с 22 по 28 июля, сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Эльвира Фадеева.

При проверке автобусов сотрудники ОГИБДД особое внимание уделят наличию у водителя соответствующей категории, выполнению требований по прохождению водителями предрейсового технического и медицинского осмотра, наличию и исправности тахографов, соблюдению водителями режима труда и отдыха, своевременностью прохождения технического осмотра автобусов, наличию страхового полиса, техническому состоянию автобусов.

«С 22 по 28 июля на территории городского округа Королев будет проведен профилактический рейд «Тахограф». Тахографы представляют собой средства контроля, которые в автоматическом режиме фиксируют информацию о том, с какой скоростью и по какому маршруту двигалось транспортное средство, а также о режиме труда и отдыха его водителя», – сказала Фадеева.

Тахографами обязательно должны быть оснащены транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров в междугороднем и международном сообщении, а также транспортные средства массой от 3,5 тонн, используемые для перевозки грузов.

Также для исполнения требования законодательства должностные лица ГИБДД выносят в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соответствующие предписания. В случае непринятия мер последние привлекаются к установленной законом ответственности.

«ГИБДД призывает не игнорировать требования приказа Минтранса и оборудовать транспортные средства тахографами. Документы содержат требования по оснащению автобусов и грузовых автомобилей тахографами нового поколения, использующими средства криптографической защиты информации (СКЗИ)», – заключила Фадеева.