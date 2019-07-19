РИАМО - 19 июл. Одиннадцать оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, снятых с выборов из-за брака в сданных подписях, собрали более 1 тысячи заявлений москвичей с требованием считать их подписи действительными, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«Заявления граждан состоят из формы с ФИО, адресом и телефоном; скана паспорта гражданина и — по желанию — видеообращения на тему: «Да, я ставил свою подпись за этого кандидата», - говорится в статье.

В Мосгоризбиркоме заявили, что готовы рассмотреть заявления и перепроверить подписи, выбраковка которых могла быть некорректной. Если после этого подписей окажется достаточно, кандидата зарегистрируют.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам и 18 кандидатам от политических партий. В частности, в регистрации было отказано оппозиционерам Илье Яшину, Дмитрию Гудкову, Любови Соболь, актеру Андрею Соколову, рок-музыканту Сергею «Пауку» Троицкому.

Всего на выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Выборы пройдут 8 сентября 2019 года.