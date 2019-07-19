РИАМО - 19 июл. В Одинцовском городском округе у 34-летней женщины угнали машину Toyota Highlander, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Преступление было совершено в период с 23:55 17 июля до 09:15 18 июля в поселке ВНИИССОК на улице Михаила Кутузова», — сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба — 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.