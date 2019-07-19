РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В подмосковном Подольске во время ремонта путепровода на улице Комсомольской сохранят троллейбусное движение, водителям автомобилей придется выбирать пути объезда, сообщается на сайте администрации горокруга.

В конце июля в Подольске начнется ремонт путепровода, проходящего через пути Московской железной дороги на улице Комсомольской. Государственный заказчик ГБУ Московской области «Мосавтодор» 3 июля заключил контракт с компанией ООО «Стройсоюз М» на выполнение работ. Организация выполнит ремонт опор и балок, асфальтобетонного покрытия, переустройство тротуаров и лестничных сходов, а также переустройство гидроизоляции, установку новых металлических барьерных ограждений и перил. Планируемое окончание работ по контракту – 31 марта 2021 года. Из бюджета Московской области на ремонт выделено свыше 190 миллионов рублей.

«В самом начале будут ремонтировать две средних полосы. Движение будет идти в разные стороны по двум крайним полосам. По окончании ремонта средних полос приступят к ремонту правой полосы (если смотреть от центра Подольска), а затем уже левой крайней. При этом подрядчик должен обеспечить пешеходное движение по путепроводу, для чего обустроят временные настилы, лестницы и другие элементы. Важно, что троллейбусное движение по путепроводу на весь период ремонта сохранится – это было одно из предложений главы ПодольскаНиколая Пестова», – говорится в сообщении.

С 22 июля уже планируется установка знаков и соответствующих конструкций, ограничивающих движение транспортных средств через путепровод на улице Комсомольской. Предупредительные знаки разместят на кольцевой развязке на улице Машиностроителей, поскольку один из вариантов объезда — по путепроводу, на 45-м километре железнодорожного участка «Москва–Серпухов», 11-й километр автодороги «Подход к городу Подольску» в районе платформы «Кутузовская». Еще один вариант – выезд на улицу Кирова через Южный обход Подольска, где также разместят предупредительные знаки.

Ремонт путепровода важен для Подольска, поскольку объект выработал свой ресурс. В последнее время отмечались провалы в асфальтовом покрытии, есть замечания и к железобетонным конструкциям. Рядом находится железнодорожная станция «Подольск», порядка пяти учреждений среднего и высшего образования, путепроводом ежедневно пользуется порядка 70 тысяч жителей.