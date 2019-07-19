РИАМО - 19 июл. В августе на территории района Свиблово на северо-востоке Москвы откроется физкультурно-оздоровительный комплекс для секции дзюдо, в нем будет борцовский зал на 80 человек и трибуны на 160 зрителей, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города.

ФОК возводится по адресу: улица Седова, дом 12А, строение 1. На данный момент рабочие заканчивают монтаж оборудования в здании и благоустройство близлежащей территории. В будущем в нем будут проходить тренировки, физкультурные мероприятия и показательные спортивные выступления. Общая площадь комплекса составляет 3,27 тысячи квадратных метров.

«На первом этаже размещены: борцовский зал для занятий дзюдо на четыре ковра <…>, буфет, медицинский блок, гардероб, комната охраны и технические помещения. На втором этаже расположены тренажерный зал, раздевалки, методический кабинет», — говорится в сообщении.

На третьем этаже ФОКа будут административные помещения, раздевалки для тренеров, судейские, массажный кабинет, хозяйственные и бытовые помещения. Кроме того, комплекс будет располагать площадкой для разминок.

«По программе развития детского и юношеского спорта в Москве строится большое количество спортивных сооружений, при этом, как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, спортивные объекты появятся в каждом округе столицы», — отметил руководитель департамента Андрей Бочкарев.

По его словам, до 2021 года в столице начнут работать 32 спортивных объекта общей площадью 226 тысяч квадратных метров.