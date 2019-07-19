РИАМО - 19 июл. С 2012 года в ТиНАО отремонтировано около 120 котельных, заменено 100 трансформаторных подстанций, сообщил на Всероссийской конференции «Организационно-правовые аспекты контроля за эксплуатацией газового оборудования в жилых и многоквартирных домах» заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы привели в порядок за этот период порядка 120 котельных. Причем основная их часть была у организаций, которые на сегодняшний день банкроты. Город их (котельные — ред.) принял на себя, ежегодно выделяет средства на приведение их в порядок. Прошедший период с 2012 года в ТиНАО прошел без единого аварийного отключения тепло-, водо-, электроснабжения», - сказал Бирюков.

Он добавил, что с 2012 года в ТиНАО приводят в порядок всю территорию жилищно-коммунального хозяйства. Было заменено около 100 трансформаторных подстанций,