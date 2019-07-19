РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В подмосковном Подольске выявили два очага аварийности, которые планируют устранить с помощью установки комплекса видеофиксации и искусственной дорожной неровности, сообщается на сайте администрации горокруга.

«На основе анализа аварийности за первое полугодие 2019 года выявлено по одному очагу аварийности на федеральной и региональной дорогах. На автодороге М-2 «Крым» в районе развязки на Домодедово (36-35 километр), где произошло два столкновения, два наезда на стоящее транспортное средство и один наезд на препятствие. Здесь предложено установить комплекс видеофиксации», – говорится в сообщении.

Также выявлен очаг аварийности в Подольске на улице Комсомольской в районе кругового пересечения с улицами Матросской и Рабочей, где произошло три столкновения. Для его устранения на подъезде к перекрестку по улице Комсомольской установили искусственную дорожную неровность.

«По итогам полугодия в Подольске зарегистрировали 102 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, это на 8 случаев больше, чем в 2018 году (94 ДТП). В этих ДТП пострадали 114 человек, в 2018 году число пострадавших было 105. Количество пострадавших детей одинаковое – 5. В ДТП за 6 месяцев 2019 года погибли 12 человек, как и в 2018 году. Гибели детей не допущено», – уточняется в сообщении.

Выполнение запланированных мероприятий позволит сократить число аварийных участков с пострадавшими на дорогах округа.