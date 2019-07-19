РИАМО - 19 июл. В Подмосковье газоснабжение ТЭЦ-27 по двум газопроводам восстановлено в полном объеме, сообщается на сайте министерства энергетики РФ.

«19 июля в 02:50 аварийно-восстановительные работы на поврежденном газопроводе завершены, газоснабжение ГРП ТЭЦ-27 по двум газопроводам восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

По состоянию на 07:00 генерация ТЭЦ-27 составляет 500 мегаватт. Часть блока №3 находится на плановом ремонте. Станция работает в соответствии с диспетчерским графиком.

Крупное возгорание произошло на ТЭЦ-27 в городском округе Мытищи 11 июля. При возгорании на ТЭЦ пострадали люди, погибла женщина. К тушению огня привлекали 52 единицы техники и 157 человек, в том числе от МЧС: 33 единицы техники и 99 человек.

Иждивенцы погибшей и пострадавшие могут получить компенсацию. Размер выплат в случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством составляет 2 миллиона рублей плюс до 25 тысяч рублей в качестве возмещения расходов на погребение. За причинение вреда здоровью объем возмещения определяется по таблице, утвержденной постановлением правительства РФ №1164.