РИАМО - 19 июл. Строительство современного предприятия по производству мармелада и пастилы в подмосковном Подольске начнется в конце текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров в деревне Малое Брянцево на территории городского округа Подольск передан в аренду без проведения торгов компании «Верокко». Здесь планируется строительство комплекса по производству мармеладно-пастильной продукции с применением современных технологий», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Планируется производство 1,2 тысячи тонн продукта в час. Общая сумма инвестиций, необходимая для реализации этого производства, составит порядка 430 миллионов рублей, отметил министр.

В рамках реализации инвестиционного проекта планируется создать более 75 рабочих мест. Создание новых рабочих мест непосредственно около места проживания, по словам Разина, позволит снизить поток маятниковой миграции в Подмосковье и столицу.

Заработную плату сотрудников планируется удерживать не ниже средней по Московской области по аналогичным должностям, то есть не менее 40 тысяч рублей ежемесячно.

«Реализация проекта предполагается с четвертого квартала 2019 года. Запуск производства запланирован на конец третьего квартала 2021 года», – добавил глава Минсельхозпрода региона.

Сегодня в Подмосковье 14 производителей мармелада и пастилы. Из них два крупных – «Белевская пастила» и кондитерская фабрика «Коломчаночка».

«Значительное развитие мармеладно-пастильной продукции в регионе позволит существенно заменить продукцию, импортируемую сегодня из Германии и Испании. Импортозамещение и инновационный подход к производству будет положительно влиять на ценообразование и доступность продукта для покупателя и обеспечит жителей Подмосковья кондитерскими изделиями собственного производства и высокого качества», – заключил Разин.