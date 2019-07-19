РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 июл. В Королеве 48-летний местный житель не справился с управлением и погиб в ДТП, сообщил «РИАМО в Королеве» временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Михаил Ермилов.

ДТП произошло в ночь с 18 на 19 июля в микрорайоне Первомайский на улице Советской.

«По предварительным данным, ДТП произошло вследствие того, что водитель не справился с управлением, выбрал неправильный скоростной режим, не соответствующий данным погодным условиям, съехал с проезжей части, после чего совершил наезд на дерево. От полученных травм 48-летний местный житель скончался до приезда скорой медицинской помощи», – сказал Ермилов.

На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. Состояние опьянение устанавливается.