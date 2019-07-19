РИАМО - 19 июл. С 2009 года объемы потребления газа в Москве сократились с 30 миллиардов кубометров в год до 23 миллиардов кубометров, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В пятницу в Москве проходит всероссийская конференция «Организационно-правовые аспекты контроля за эксплуатацией газового оборудования в жилых и многоквартирных домах».

«С 2010 года выведено из эксплуатации 69 крупных объектов и поставлено в «холодный» резерв, среди них большое количество квартальных тепловых станций. Они сегодня находятся в боевой готовности, но не употребляют газ. В результате этого мы достигли значительной экономии электроэнергии. Сегодня уровень потребления газа по Москве доведен до 23 миллиардов кубометров газа (в год – ред.), а в 2009 году мы потребляли почти 30 миллиардов кубометров газа», - сказал Бирюков в ходе конференции.

Он добавил, что в последние десять лет Москва ежегодно прирастает недвижимостью общей площадью 9 миллионов квадратных метров, при этом объем потребляемых ресурсов остается на том же уровне.