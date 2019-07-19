РИАМО - 19 июл. Сотрудники областного МВД пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях с ежемесячным оборотом более 100 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

Организованная группа использовала расчетные счета более 50 подконтрольных фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании.

«Деньги на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые банковские счета. После получения денег в наличной форме, «банкиры» передавали их «клиентам» за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 миллионов рублей», - сообщила начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Обыски прошли в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. По итогам мероприятия задержано шесть организаторов, один из которых доставлен в Московскую область из Геленджика.

«При задержании подозреваемые с целью сокрытия противоправных действий предприняли попытки уничтожения документов и предметов, имеющих значение для расследования уголовного дела», – добавила Петрова.

Расследование продолжается, устанавливается причастность иных лиц к незаконной банковской деятельности.